Vittime di prete pedofilo, 7 preti e 2 laici: Papa ci ascolterà

Città del Vaticano, 23 mag. - I sacerdoti cileni inviatati dal Papa a Casa Santa Marta dal primo al tre giugno perché in gioventù hanno subito abusi da parte del sacerdote pedofilo Fernando Karadima hanno espresso la loro gratitudine a Jorge Mario Bergoglio.

"Vogliamo far sapere che un gruppo di sette sacerdoti e due laici siamo dell'arcidiocesi di Santiago del Cile siamo stati invitati dal Santo Padre, Papa Francesco, a condividere la nostra esperienza in un incontro personale con lui nella Casa Santa Marta tra il primo e il tre di giugno", hanno affermato , nel corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi in Cile tre sacerdoti, Eugenio de la Fuente, Alejandro Vial e Francisco Astaburuaga, in un comunicato a nome del gruppo. "La maggiora parte di noi siamo stati vittima del sistema abusivo praticato quando partecipavamo alla vita della parrocchia del Sagrado Corazon de Providencia di El Bosque. Altri membri di questo gruppo hanno collaborato specialmente nel processo di accompagnamento e vicinanza alle vittime. Speriamo che la nostra esperienza possa servire anche per dare voce a molti altri che hanno sofferto gli abusi o hanno accompagnato le persone abusate".