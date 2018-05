Napoli, consiglio di Stato rigetta ricorso per sindaco di Quarto

Roma, 23 mag. - Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dalla coalizione che sosteneva la candidatura a sindaco di Quarto di Massimo Carandente Giarrusso, di fatto escludendolo dalla prossima competizione elettorale. "Ne prendiamo atto serenamente - sottolinea l'oramai ex candidato primo cittadino - Ci consola sapere di aver sollevato un problema giuridico chiaramente non pretenzioso, tant'è che gli stessi giudici, seppur respingendo le nostre doglianze, hanno definito il comma 11 dell'articolo 143 del Tuel (in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali) con queste parole: 'suscettibile di entrambe le interpretazioni contrapposte'. Abbiamo, pertanto, la coscienza a posto, consapevoli di non aver pretestuosamente adito le Autorità che mai prima di ora si erano espresse sul punto. Vorrei, infine, ringraziare le tantissime persone che in questi giorni mi sono state vicine sostenendo questa battaglia".