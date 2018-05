Trump: "molto difficile" trattare con Messico e Canada sul Nafta

New York, 23 mag. - Stando al presidente americano Donald Trump, trattare con Messico e Canada per rivedere il North American Free Trade Agreement (Nafta) è "molto difficile" ma alla fine gli Stati Uniti vinceranno "alla grande". Parlando con la stampa prima del decollo che lo porterà a New York, il leader Usa ha spiegato che i negoziati sull'accordo di libero scambio siglato dai tre Paesi nel 1994 "è molto difficile. E' molto difficile avere a che fare con il Messico e con il Canada. Si sono avvantaggiati degli Usa per tanto tempo. Non sono felice delle loro richieste", secondo lui "ingiuste". Ma Trump ha garantito: "Alla fine vinceremo. Vinceremo alla grande. Andremo d'accordo con il Messico e con il Canada". Per Trump, i due partner commerciali sono "viziati" perché prima di lui nessuna amministrazione aveva calcato la mano per cambiare le cose in favore dell'America.

l presidente si è rifiutato di fornire dettagli che avrebbero potuto chiarire il senso del misterioso tweet da lui scritto in giornata e secondo cui "Ci sarà presto una grande notizia per i fantastici operai americani del settore auto. Dopo molti decenni in cui avete perso occupazione a favore di altri Paesi, avete atteso a lungo a sufficienza!". Trump ha solo affermato che "i produttori di auto e i lavoratori dell'auto di questo Paese saranno molto contenti di quanto sta per succedere. Vedrete molto presto quello di cui sto parlando".