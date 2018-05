Governo, Ruffino (Fi) a Castelli: giù le mani dalla Tav

Roma, 23 mag. - "Fra tante cattive notizie per l'Italia, una buona: Laura Castelli, pasionaria No Tav, resterà lontana dal ministero delle infrastrutture. È una buona notizia per l'Italia, per il Piemonte, per le migliaia di lavoratori impegnati e per l'ambiente della Val Susa. Perché bloccare la Tav per scelta ideologica è due volte criminale contro l'Italia: ci esclude dal più grande volano di crescita messo in piedi dall'Europa; costringerebbe il prossimo governo a pagare penali onerose per le casse dello Stato". Lo afferma in una nota Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"La Tav ha passato centinaia di esami, sul piano locale, nazionale ed europeo. Tutti superati a pieni voti. Chiunque pensasse di fare marcia indietro, dopo un ventennio di impegno, andrebbe a cancellare il lavoro di migliaia di persone e e attese di imprese e lavoratori. Tutto questo non potremo consentirlo. E tutto questo non deve consentire la Lega, da sempre favorevole alla Tav", conclude.