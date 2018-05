Lazio, Di Berardino: tutelare lavoratori Capitale Lavoro

Roma, 23 mag. - "Il tema dei lavoratori di Capitale Lavoro che operano all'interno dei centri per l'impiego della Città metropolitana di Roma Capitale è al centro del nostro piano di riorganizzazione dei servizi per il Lavoro. Desidero tranquillizzare i dipendenti e le loro famiglie e ribadire quanto già espresso ai sindacati Cgil, Cisl e Uil Confederali e di Categoria nell'incontro che si è svolto stamattina: stiamo lavorando per assicurare la continuità dei posti di lavoro e delle professionalità del personale di Capitale Lavoro". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio. "Tra le nostre priorità, inoltre, c'è l'esigenza di garantire continuità del servizio ai cittadini, anzi di potenziarlo e di migliorarlo in termini qualitativi per fare di tutti i centri per l'impiego del Lazio dei presidi del Lavoro degni di questo nome. L'interlocuzione con la Città metropolitana di Roma capitale per trovare una soluzione condivisa è già aperta e contiamo di fissare un incontro entro la prossima settimana".