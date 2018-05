Roma, Palumbo (Pd): melma e degrado in fontana Barcaccia

Roma, 23 mag. - "Tra i turisti, che trovano ristoro nelle acque delle fontane e l'incapacità di un'amministrazione che non riesce a far partire, in tempi ragionevoli, nessuna gara, i lavori di manutenzione della fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, sono fermi dallo scorso anno e melma, alghe e sporco di ogni tipo, ormai, fanno i padroni nel suo fondale. Ancora una volta l'incuria e l'inefficienza dell'amministrazione capitolina, penalizza l'immagine di Roma Capitale nel mondo". Lo denuncia il consigliere Pd capitolino Marco Palumbo. "Le incertezze e i ritardi su ogni bando e gara pubblica stanno diventando il tormentone di tutti i cittadini, su tutte le questioni che riguardano la cura e la manutenzione della città e l'erogazione dei servizi pubblici. L'azione di questa amministrazione è all'insegna dell'immobilismo e la scusa è sempre la stessa con la pratica dello scaricabarile sulle precedenti amministrazioni", continua Palumbo. "Il fatto vero è che la confusione a Roma Capitale regna sovrana, a questa si aggiungono i tagli dei fondi in bilancio e l'incapacità della gestione delle risorse stanziate che sempre più spesso non sono impegnate e di conseguenza finiscono perse.", conclude.