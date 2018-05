Incidente su autostrada A14 tra Forlì e Cesena Nord: una vittima

Roma, 23 mag. - Autostrade per l'Italia informa che, intorno alle ore 16:00, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, è avvenuto un incidente all'altezza del km 82 nel quale una vettura che transitava in direzione di Bologna, percorrendo una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, presente per via di un cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato, ha invaso la corsia opposta impattando contro un furgone in transito. Nell'incidente il conducente della vettura è deceduto. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari.

Nel pomeriggio il traffico ha transitato su una corsia per senso di marcia e si registrano in entrambe le direzioni 6 km di coda, sia in direzione di Bologna che in direzione di Ancona. Agli utenti che da Bologna sono diretti verso Ancona si consiglia di uscire a Forlì e tramite la SS9 via Emilia rientrare in A14 a Cesena Nord.

In alternativa gli utenti hanno potuto raggiungere Ravenna dalla Diramazione D14 e tramite la SS16 via Adriatica raggiungere la E45 per poi rientrare in A14 a Ces na Nord.

Percorsi inversi per chi da Ancona è diretto verso Bologna. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità saranno diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD; sul sito www.autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.