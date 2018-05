Min. Esteri russo Lavrov prossimamente in visita in Nordcorea

Mosca, 23 mag. - Il capo della diplomazia russa, Sergey Lavrov, si recherà in Corea del Nord in una data che sarà resa pubblica prossimamente. Lo ha annunciato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Una visita del ministro degli Esteri russo in Corea del Nord è in corso di organizzazione. Le date saranno annunciate più tardi tramite i canali ufficiali", ha dichiarato all'Afp Zakharova.

Secondo una fonte diplomatica anonima interpellata dal quotidiano russo Rbk, Lavrov sarà a Pyongyang il 31 maggio e ha dovuto per questo annullare la sua partecipazione ad una riunione del G20 e una visita prevista in Argentina e a Cuba.

Sergey Lavrov aveva ricevuto ad aprile a Mosca il capo della diplomazia nordcoreana Ri Yong Ho in una rara visita al termine della quale la Russia aveva esortato la comunità internazionale a concedere "garanzie di cemento armato" a Pyongyang in cambio della sua denuclearizzazione. Lavrov aveva in questa occasione annunciato di aver accettato un invito dal suo omologo a Pyongyang.

L'ultima visita di responsabili russi in Corea del Nord risale a marzo quando il ministro per lo Sviluppo dell'Estremo Oriente, Alexander Galuchka, era volato a Pyongyang per discutere dei rapporti economici bilaterali.