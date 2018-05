Roma, Pd-Civica: con voragine Gemelli inaccessibile Comune tace

Roma, 23 mag. - "SOS viabilità. In principio erano le buche, ora si aggiungono le voragini a causare disagi ai romani. Come quella che sta tenendo sotto scacco la zona del policlinico Gemelli. Si è aperta in via Damiano Chiesa e rende impossibile raggiungere l'ospedale se non facendo giri tortuosi e lunghissimi. Si tratta di grande viabilità quindi il Comune dovrebbe quanto meno intervenire per spiegare cosa sia successo e quali percorsi utilizzare. Invece, tutto tace dal Campidoglio. Se come sembra si tratta di un danno causato dalla perdita di una fognatura, il Comune intervenga subito o ottenga l'intervento immediato da chi ha eventualmente causato il danno a migliaia di cittadini, mettendo a rischio un servizio importante come quello del presidio sanitario del Gemelli. Ancora una volta i romani sono ostaggio di pressapochismo e incapacità della Giunta a 5 Stelle". Così la consigliera capitolina del PD Valeria Baglio e la capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma Svetlana Celli.