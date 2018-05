Da collezione Intesa Sanpaolo a capitale degli zar 3 icone russe

San Pietroburgo, 23 mag. - Dalla collezione d`arte di Intesa Sanpaolo sono giunte nella Capitale degli zar 3 icone russe che saranno in esposizione a San Pietroburgo al Museo Russo, fino al 25 giugno: "Cinque feste e santi" (Vologda, fine XV - inizio XVI secolo); "Primo Concilio Ecumenico di Nicea" (Novgorod, fine XV secolo) e "Natale di Cristo" (Novgorod, 1475 ca). La mostra è realizzata da Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia, Museo Statale Russo di San Pietroburgo e Associazione Conoscere Eurasia.

"Gratitudine a Pasquale Terracciano che con la sua presenza, ha voluto essere qui con noi", ha detto Fallico al momento dell'inaugurazione. "Il senso della nostra raccolta era quello di levare dal mercato della speculazione un numero di icone considerevole, dalla seconda metà del 1200 alla prima metà del 1800. Questo lavoro è iniziato nel 1991 e stiamo ancora proseguendo. Le abbiamo restaurate e messe a disposizione del pubblico, delle scolaresche, degli studiosi. Siamo particolarmente orgogliosi di questo. La Russia con o senza sanzioni, resta un nostro partner".

"Mi fa molto piacere che le icone restaurate da Intesa Sanpaolo vengano esposte presso i musei di tutto il mondo. Il patrimonio artistico e culturale di così grande valore, come le icone russe, appartiene non solo alla loro patria, ma all`intera umanità e va preservato per le generazioni a venire", ha dichiarato l`ambasciatore Terracciano.