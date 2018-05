Portogallo con Francia e Spagna su gioco condiviso PokerStars

Roma, 23 mag. - Il Portogallo si aggiunge a Francia e Spagna sulla possibilità di effettuare partite di poker online transnazionali. Lo afferma il portale PokerStars con un comunicato. "Abbiamo lavorato sodo per diventare il primo operatore in grado di offrire i vantaggi della liquidità condivisa al Portogallo. I nostri giocatori vedranno un incredibile aumento in quanto a varietà e importanza dei nostri tornei e delle nostre promozioni, e potranno sperimentare più emozioni, più competizione e più divertimento", ha affermato Guy Templer, Chief operating officer di The Stars Group.

"Questo rafforza sensibilmente la nostra offerta e dimostra il nostro impegno sul mercato portoghese. Speriamo inoltre che vi siano progressi anche sul fronte italiano - ha aggiunto il manager - in maniera da permettere anche a questi giocatori di approfittare di un'esperienza decisamente migliore, garantita dalla liquidità condivisa". PokerStars rivendica di esser stato, dallo scorso gennaio, il primo operatore di poker a consentire ai giocatori di Francia e Spagna di giocare assieme online.