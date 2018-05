Roma: ong a Raggi: nasoni non spreco unica fonte di 8mila romani

Roma, 23 mag. - Hanno lasciato un videomessaggio in calce al video in cui la sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato la riapertura graduale di tutti i nasoni della città. Sono i volontari dell'ong Terra! che, tramite il portavoce Francesco Panié, ricordano a Raggi le contraddizioni della sua amministrazione a cinque stelle, che dovrebbe dedicare una stella all'acqua pubblica. "Cara sindaca Raggi, lo scorso anno a luglio siamo stati promotori di una iniziativa in Campidoglio contro la chiusura dei nasoni. Ci avevate promesso che non li avreste chiusi, e invece lo avete fatto", ricorda Panié nel video. "Ora apprendiamo che volete riaprirli, un passo in avanti ma vogliamo ricordarvi che le parole hanno un peso. Parlate dei nasoni come uno spreco, e invece usano solo l'1% dell'acqua che arriva a Roma ogni minuto. In realtà è una risorsa perché da loro dipendono circa 8mila persone che non hanno altro accesso all'acqua" sottolinea l'attivista e esperto ambientale -. "Ecco perché riteniamo necessario, per chi si professa paladino dell'acqua come bene comune, di cambiare sistema di gestione dell'acqua rendendolo davvero trasparente e pubblico - aggiunge Panié, facendo sì che tutte quelle aziende, come l'Acea, che ridistribuiscono tra gli azionisti i proventi della gestione dell'acqua, li riutilizzino per migliorare la rete idrica che, per quanto voi diciate che ha avuto interventi e riparazioni, perde ancora il 45,5% di quanti viene immesso", conclude.