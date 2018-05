Roma, Meleo: strisce pedonali a led tra Amba Aradam e Metronia

Roma, 23 mag. - Partiti i lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio via Amba Aradam-Porta Metronia. La cantierizzazione dell'area è partita in via Druso e le lavorazioni previste saranno svolte in orario notturno per evitare disagi alla viabilità. Lo fa sapere il Campidoglio in una nota. L'intervento prevede un nuovo impianto semaforico con la sostituzione delle lanterne semaforiche a incandescenza con lanterne a tecnologia led, illuminazione dedicata per l'attraversamento in sicurezza, nuova segnaletica e impianti semaforici aggiuntivi, il prolungamento dell'isola pedonale in corrispondenza della fermata bus e l'ampliamento di due isole di traffico. Su via Druso saranno installati pannelli blu bifacciali con lampeggiante. Per l'Assessora alla Città in Movimento di Roma Linda Meleo su via Amba Aradam sarà installato un nuovo sistema di segnaletica orizzontale luminosa a led che consentirà di migliorare la sicurezza dell'attraversamento. Roma parte con questa sperimentazione, che prevede l'illuminazione delle strisce pedonali in presenza del pedone. Questo sistema aumenterà la visibilità grazie ai pannelli luminosi, installati direttamente sull'asfalto in corrispondenza delle strisce pedonali.