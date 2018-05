Roma, Baldassarre: discutiamo regole scuole in Mun.IV V VI e VII

Roma, 23 mag. - In una sala gremita da oltre 200 persone si è svolto, presso il Municipio VII in piazza di Cinecittà 11, il secondo incontro di #RomaAscoltaRoma: verso il Regolamento 0-6, il percorso partecipato aperto alla cittadinanza per la riforma dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale. Lo comunica il campidoglio in una nota. Consiglieri, Assessori, Direttori Socio-Educativi, Poses, Funzionari educativi, educatori, insegnanti e cittadini dei Municipi IV, V, VI e VII, individuati in base alla vicinanza territoriale secondo i quadranti della città, hanno sviluppato un articolato confronto incentrato su analisi e proposte in base ai bisogni riscontrati sui territori in un'ottica di condivisione dei percorsi e delle esperienze. Nelle prossime settimane sono previsti gli incontri relativi ai restanti Municipi: il 12 giugno i Municipi VIII, IX, X, XI e il 3 luglio i Municipi. I, II, XII, XIII, XIV. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale in sinergia con la Commissione Capitolina Scuola. L'Assessora Laura Baldassarre ha raccolto contributi, idee e impressioni in funzione dell'elaborazione del Regolamento, che consentirà a Roma Capitale di allinearsi ai cambiamenti normativi nazionali. Numerosi gli spunti emersi nel corso dell'incontro: la necessità di accogliere le diversità e i tempi di apprendimento di ciascuno sulla base di un sistema integrato, la partecipazione dei genitori da salvaguardare come passaggio cruciale del Regolamento, le modalità con cui rendere i consigli effettivi luoghi di confronto, sintesi e proposta.