Rischio crollo tribunale Bari, ministero valuta soluzioni -2

Roma, 23 mag. - Il ministero della giustizia sottolinea nel comunicato che "solo nella giornata di lunedì ha preso formale contezza della recente consulenza dell`Inail, a cui anche gli organi di stampa hanno dato risalto, consulenza nella quale non vengono però determinate modalità e tempistiche per un eventuale rilascio dell`immobile, che dovranno ovviamente essere rimesse ad ulteriori più approfonditi sopralluoghi e indagini peritali e alle eventuali iniziative delle autorità competenti".

"Per ragioni di opportuna cautela il Dipartimento dell`organizzazione giudiziaria, che è in continuo contatto con gli uffici, ha immediatamente e repentinamente valutato alcune soluzioni di carattere emergenziale che possano contemperare l`opportunità di liberare l`immobile con quella di consentire la regolare prosecuzione dell`attività giurisdizionale. Tra le soluzione individuate in queste ore vi è la locazione di altro immobile immediatamente disponibile, il possibile utilizzo in via emergenziale e provvisoria dei locali della soppressa sezione distaccata di Modugno e dell`avvio di una nuova indagine di mercato che permetta una soluzione ponte, tale da assicurare una sistemazione unitaria nella città di Bari agli uffici interessati".