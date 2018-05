Rischio crollo tribunale Bari, ministero valuta soluzioni

Roma, 23 mag. - In relazione alla situazione del tribunale e della procura di Bari, in via Nazariantz, "si rappresenta come la situazione emersa nella relazione commissionata dall'Inail, pare evidenziare serie criticità strutturali che, nei precedenti elaborati peritali non erano mai state indicate di tale misura e consistenza, e ciò nonostante gli interventi di risanamento attuati dalla proprietà".

Lo afferma il ministero della giustizia in un comunicato in cui spiega che l'amministrazione "segue la situazione degli uffici della città di Bari, mai affrontata in modo completo e complessivo come invece in questi ultimi anni si sta facendo, adoperandosi per soluzioni di tipo definitivo".

Ed insomma "proprio in tale ottica ha recentemente stipulato il Protocollo d'Intesa che consentirà finalmente di dare un'adeguata sistemazione agli uffici giudiziari cittadini presso l'area demaniale delle ex Caserme Milano e Capozzi. E` stata, altresì, avviata una ricerca di mercato per reperire un nuovo immobile in sostituzione del palazzo di giustizia di via Nazariantz". (Segue)