New York, 23 mag. - La "settimana prossima" si saprà se il summit storico tra il presidente americano e quello nordcoreano ci sarà, come previsto, il 12 giugno a Singapore. Lo ha detto lo stesso Donald Trump, che ieri aveva ipotizzato un possibile posticipo dell'appuntamento durante il suo incontro alla Casa Bianca con il presidente sudcoreano. Il leader Usa ha rilasciato commenti alla stampa prima di salire a bordo del Marine One su cui volerà a New York.