Mafia, Bernini: esempio Falcone scolpito in nostra memoria

Roma, 23 mag. - "Trascorsi 26 anni dalla strage di Capaci resta vivo in tutti noi il ricordo per il sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e la loro scorta. E' scolpito dentro di noi l'esempio di un giudice che ha operato per il benessere collettivo contro le organizzazioni mafiose che hanno rappresentato un vero e proprio antistato". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Crediamo molto importante e significativo - sottolinea - tramandare alle giovani generazioni l'eroismo di Falcone affinché attraverso la conoscenza e lo studio dell'uomo, oltre che della sua attività da magistrato, possano guardare con fiducia alla necessità di non deviare mai dal dovere che deve essere la prima ragione di vita di un cittadino. Ricordiamo, inoltre, con orgoglio l'impegno nella lotta alla mafia condotta dai governi di centrodestra, durante i quali sono state approvate leggi decisive come il 41 bis, sono stati concessi maggiori poteri al Procuratore nazionale antimafia e sono stati varati il piano nazionale e il codice delle leggi antimafia. E non dimentichiamo che nel corso dei nostri governi sono stati arrestati circa 1300 latitanti, di cui 32 tra i più pericolosi".

"Auspichiamo che il nuovo governo sia capace di muoversi sulla stessa lunghezza d'onda. In tal caso, ci troverà certamente attivi nel contribuire al varo di misure che si rendessero necessarie", conclude.