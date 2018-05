Italiaonline, Delrio-Gribaudo: da azienda grave comportamento

Roma, 23 mag. - "Comportamenti come quello di Italiaonline ledono gravemente la dignità dei lavoratori, ai quali siamo vicini in questa assurda crisi". Lo dichiara Graziano Delrio, il capogruppo Pd alla Camera, dopo l`incontro con i rappresentanti dei lavoratori di Italiaonline - ex Seat Pagine Gialle, avvenuto oggi a Montecitorio.

"Chiedere la cassa integrazione - spiega - solo per pianificare lo smembramento delle attività e i licenziamenti collettivi è stato un atto molto grave. Come Partito Democratico seguiremo da vicino questa vicenda, nel tavolo presso il Ministero del Lavoro che si aprirà a giugno dovranno essere assolutamente trovate delle soluzioni per gli oltre 400 dipendenti".

"Ci troviamo davanti a manager - afferma la vice-capogruppo Chiara Gribaudo, anche lei presente al tavolo - che si sono presi un dividendo di 80 milioni di euro dopo averne risparmiati 40 grazie agli ammortizzatori sociali, alla faccia della responsabilità sociale d`impresa".

"Ci impegniamo fin da oggi a costruire una proposta di legge che impedisca casi del genere in futuro, perché deve finire l`opera di fondi speculativi interessati unicamente a creare profitto sulla pelle dei lavoratori italiani", conclude Gribaudo.