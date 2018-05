Fico: sconfiggere mafia è possibile, lottiamo ogni giorno -2

Roma, 23 mag. - "Non vi nascondo l`emozione - prosegue Fico - di aver partecipato oggi alle iniziative commemorative delle stragi di Capaci e via d`Amelio, a partire dall'incontro di questa mattina con gli studenti arrivati a Palermo con la Nave della legalità".

"Nell'aria - racconta - c`era un`energia commovente, l`energia meravigliosa di questi ragazzi e dei loro insegnanti, che a sua volta è l`energia dell`Italia che ogni giorno costruisce il proprio futuro, che porta avanti le idee di persone straordinarie come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. I ragazzi che ho incontrato stamattina sono il futuro, e al tempo stesso la testimonianza diretta che sconfiggere la mafia è possibile, che la mafia non durerà in eterno".