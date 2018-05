Fico: sconfiggere mafia è possibile, lottiamo ogni giorno

Roma, 23 mag. - "Sconfiggere la mafia è possibile", "la mafia non durerà in eterno". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, a conclusione della sua giornata a Palermo per il 23esimo anniversario della strage di Capaci.

"Ciò che avvenne quel 23 maggio del 1992 - ricorda - ha smosso l`anima del nostro Paese, come ha smosso la mia. Ricordo perfettamente quel pomeriggio, quando si diffuse la notizia della strage di Capaci e della morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta. Il percorso che ho intrapreso in questi anni deriva anche da quella giornata, da quella sensazione e da quella presa di coscienza che non avrei più dimenticato: bisogna decidere da che parte stare, ogni giorno. Perché ogni giorno possiamo lottare contro la mafia attraverso il nostro lavoro e le nostre azioni".

"Possiamo farlo nelle istituzioni politiche - sottolinea il presidente della Camera - consapevoli che abbiamo gli strumenti per intervenire, sia quelli diretti sia quelli indiretti che significano investimenti nelle scuole, nella formazione, nell`educazione, nei progetti di integrazione, cioè in quelle istituzioni sociali e culturali che costituiscono la dimensione più profonda dello Stato. Dobbiamo utilizzare questi strumenti con uno sguardo lungimirante, proiettando nel nostro orizzonte l`immagine di un Paese senza più mafie".(Segue)