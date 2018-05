Tlc, Agcom: ok a procedure assegnazione frequenze per sistemi 5G

Roma, 23 mag. - Via libera dell'Agcom alle procedure di assegnazione delle frequenze per la transizione ai sistemi mobili di comunicazione di quinta generazione (5G). Il Consiglio dell'Autorità delle comunicazioni "ha approvato le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 Megahertz, 3600-3800 Megahertz e 26.5-27.5 Gigahertz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G)".

L'Agcom "è il primo regolatore europeo a definire un regolamento per l'assegnazione delle bande 'pioniere' identificate a livello comunitario per lo sviluppo del 5G. Dalla gara di assegnazione lo Stato si aspetta un introito di almeno 2,5 miliardi di euro, di cui la metà a valere già da quest'anno". Sulla base del regolamento adottato, "il ministero dello sviluppo economico organizzerà la gara che dovrà concludersi a settembre del 2018".