Meloni: mai dato via libera a Salvini per governo M5s-Lega

Roma, 23 mag. - Giorgia Meloni nega di aver dato un via libera a Matteo Salvini per la formazione del governo con il M5s.

A Siena, a un cronista che le chiedeva di commentare le parole di Salvini, che ha detto di aver portato avanti la trattativa del governo "perché gli alleati mi hanno detto 'vai e fai'", la Meloni ha risposto: "Non è vero semplicemente perché Salvini non me lo ha mai chiesto. L'unico via libera lo ha chiesto a Berlusconi. Io invece gli ho sempre detto di chiedere con forza, insieme, al Presidente Mattarella l'incarico per lui per andare in Parlamento e dar vita a un governo di centrodestra".