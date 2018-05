Brunetta: Mattarella deve convocare Conte a mercati chiusi

Roma, 23 mag. - "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di convocare al Quirinale il professor Giuseppe Conte a mercati chiusi, un evento che non ha precedenti nella storia della nostra Repubblica. Per questo motivo ci attendiamo già da domani un altro finale di settimana di passione per la Borsa di Milano e per i nostri titoli di Stato". Lo afferma Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"La Borsa di Milano - aggiunge - ha archiviato un`altra giornata molto negativa, iniziata male e finita peggio, per effetto dei timori degli investitori internazionali sulla possibile formazione di un governo Lega - Movimento Cinque Stelle. L`indice azionario FTSE Mib ha perso il -1,3%, scendendo sotto l`importante soglia dei 23.000 punti, dopo essere sceso in mattinata anche del -2%. L`indice azionario delle banche ha fatto anche peggio, scendendo del -1,72%, un calo comprensibilmente legato alla forte svalutazione dei portafogli dei titoli di Stato che i nostri istituti di credito detengono nei loro portafogli che li costringe ad accantonare a bilancio maggiori fondi, restringendo ancora di più la possibilità di concedere credito a famiglie e imprese. Anche i titoli di Stato hanno sofferto una delle peggiori giornate degli ultimi anni, con il rendimento sul Btp decennale lievitato a oltre il 2,4%, un livello che non si vedeva da fine 2014, e addirittura superiore al costo di finanziamento dell`Indonesia. La conseguenza è stata l`aumento dello spread nei confronti dei Bund tedeschi, salito a 190 punti base, dopo aver attraversato momentaneamente in giornata la soglia psicologica dei 200 punti base. Infine, anche i credit default swap a 2 anni sono risaliti ai massimi annuali".