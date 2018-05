Roma, Comune: nessun giallo su firma Gennaro in dekibera Atac

Roma, 23 mag. - Non esiste alcun "giallo" relativo alla firma dell'ex assessore al Coordinamento strategico alle Partecipate, Alessandro Gennaro, sulla delibera che autorizza la modifica degli strumenti finanziari partecipativi di Atac. Al momento dell'approvazione dell'atto da parte della Giunta Capitolina, infatti, l'ex assessore si era già dimesso dall'incarico e dunque non era giuridicamente titolato a firmare atti ufficiali. È quanto precisa il Campidoglio in merito ad alcune ricostruzioni di stampa. La proposta di delibera in questione è stata predisposta, condivisa e siglata da Gennaro quando era nel pieno delle sue funzioni, ma votata dalla Giunta capitolina successivamente alle sue dimissioni, spiegano dal Comune. Per tale ragione, al momento dell'approvazione, la sua firma è stata sostituita da quella della sindaca che nel frattempo aveva riassunto le deleghe come prevedono le norme. Appare pertanto singolare che si insinuino dubbi sulla volontà dell'ex assessore di condividere un atto da lui stesso predisposto e presentato, anche se votato successivamente alle sue dimissioni.