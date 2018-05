In crescita gli italiani che riducono il consumo di carne -3

Roma, 23 mag. - Come si definiscono coloro che si ritengono Meatless Lovers? Per il 59% essere "Meatless Lovers" significa ridurre il consumo della carne, il 27% invece ha abbracciato questa tendenza per aumentare il consumo di prodotti di origine vegetale, infine, il rimanente 14% segue questa tendenza per mettere in gioco il proprio stile di vita. Venendo al dettaglio, questo stile di vita è più seguito dalle donne (62%) poichè permette di conciliare al meglio i tempi della giornata, ma comunque ha anche una solida base di uomini (38%), incuriositi, che mettono in gioco le loro credenze culinarie, scoprendo nuovi gusti.

Qual è il rapporto di Meatless Lovers che vivono in città e in campagna? Il dato, in questo caso, è equamente distribuito e non è un fenomeno prettamente urbano: il 56% dei Meatless Lovers vive in città, e più specificatamente nella grandi metropoli (34%), mentre il 44% vive in città meno abitate o in paesi più piccoli. Grazie alla grande distribuzione, il 78% ha dichiarato che, almeno due volte a settimana, acquista prodotti già pronti "Meatless".

Perché i "Meatless Lovers" acquistano prodotti già pronti? La maggior parte del campione, pari al 78%, acquista questi prodotti perché richiedono un tempo di preparazione breve, il 66% è ben informato sulla provenienza dei prodotti presenti nelle pietanze, il 74%, invece, li sceglie per il loro gusto. Quasi l'intero campione, ovvero quattro persone su 5, concorda che i cibi già pronti aiutino a variare il proprio menù settimanale con gusto e piacere.

Quali sono i piatti preferiti dai Meatless Lovers? Il primato delle pietanze più gradite spetta ai legumi come fagioli, piselli e lenticchie con il 43%, seguito da cibi Meatless già pronti al consumo come burger di soia, falafel e polpette di melanzane (36%), infine le verdure come l'insalata, pomodori e carciofi che sono gradite dal 20% del campione come pietanza preferita. Nello specifico, le verdure e i legumi sono più consumate durante il pranzo (56%), mentre i prodotti pronti all'uso maggiormente la sera (64%), complice anche la stanchezza accumulata durante la giornata lavorativa (57%) e la veloce preparazione (43%).