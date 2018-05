In crescita gli italiani che riducono il consumo di carne -2

Roma, 23 mag. - Sin dall'antichità è possibile trovare personaggi che hanno ridotto il loro consumo di carne: tra questi è possibile annoverare il filosofo greco Plutarco, il celebre compositore della "Cavalcata delle Valchirie" Richard Wagner e l'inventore, pittore e ingegnere Leonardo Da Vinci. Nonostante le difficoltà dell'epoca, dovute alla esigua disponibilità di cibo e alla mancanza di prodotti pronti al consumo, essi ritenevano che una riduzione della carne avrebbe potuto apportare un maggior livello di benessere. Complice la maggiore possibilità di scelta e il minor costo delle materie, sempre più persone si sono avvicinate a questo stile di vita, anche grazie alla maggiore facilità con cui si può accedere a prodotti già pronti ma che non contengano al loro interno carne. Unitamente alla disponibilità, molti consumatori sembrano anche preferirli.

"E' quasi ormai un decennio che si assiste ad un cambiamento nella mentalità dei consumatori - commenta Lucio Meglio, Docente di Sociologia dell'Università degli Studi di Cassino - i quali sono sempre più attenti ed informati sulle proprietà nutrizionali di ciò che portano a tavola e vedono sempre di più il cibo come fonte di benessere. Il nostro organismo ha bisogno di una dieta variegata composta sia da apporti provenienti dal mondo vegetale sia dal mondo animale. L'importante è saper equilibrare il menù settimanale dosandolo con le dovute quantità e qualità con principi nutrizionali validi".

"Mi piace definire il pasto contemporaneo come pasto flessibile - aggiunge il Prof. Meglio - in termini di orario, luoghi in cui viene consumato, numero delle portate; questo è dovuto principalmente al cambiamento dei ritmi lavorativi ma anche dalla struttura dei nuclei familiari che hanno condotto in special modo le donne, madri lavoratrici, a dover ripensare il metodo classico di preparazione dei pasti in modo da poter organizzare razionalmente il tempo". (Segue)