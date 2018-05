In crescita gli italiani che riducono il consumo di carne

Roma, 23 mag. - Riducono il consumo di carne, ma non la escludono dalla propria alimentazione. Cercano assortimento nelle proteine e seguono una dieta variegata. Consigliata dagli esperti e seguita dalle star di Hollywood, anche in Italia è boom dei cosiddetti "Meatless lovers", persone che amano la qualità del cibo, che riducono la carne e ricercano ogni giorno pasti veloci e gustosi.

Mantenersi in buona salute attraverso una corretta alimentazione che non escluda nulla. E' questo il credo dei cosiddetti "Meatless lovers", una numerosa e variegata categoria di italiani che riduce sostanzialmente l'uso della carne aumentando il consumo di prodotti vegetariani per stare meglio (75%) e sperimentare con gusto (52%). Stile di vita più seguito dalle donne (72%), ma che comunque ha anche una solida base di uomini (28%) che preferiscono passare più tempo a tavola socializzando (64%) invece che cucinando (36%). Una volta su 3 usano anche cibi già pronti, soprattutto se in precedenza si sono informati sul pasto da consumare (71%).

È quanto emerge da uno studio promosso da Garden Gourmet realizzato con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su 1800 italiani - uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni - e un monitoraggio di oltre 100 fonti tra i principali social network, blog, forum e community dedicate per analizzare le nuove tendenze degli italiani. (Segue)