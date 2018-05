Ue, Tesoro: evoluzione debito Italia non viola regole europee -3

Roma, 23 mag. - Il Tesoro ha ricordato che le considerazioni della Commissione toccano numerosi temi: il sostegno alla crescita (in particolare riconoscendo l`utilità dei programmi "Finanza per la crescita" e "Impresa 4.0), la povertà ed esclusione sociale (che in Italia presentano valori peggiori della media europea), gli investimenti in ricerca e sviluppo e capitale umano, l`ampliamento dei canali di finanziamento delle imprese, la tassazione delle imprese e dei fattori produttivi, il ruolo della pubblica amministrazione, il sistema giudiziario e la corruzione, la sostenibilità del sistema pensionistico in relazione alla dinamica demografica.

E il ministero ha elencato le quattro raccomandazioni della Commissione elaborate per l`Italia per il 2019: sul fronte del bilancio pubblico, garantire un aumento della spesa primaria nominale non superiore allo 0,1%, corrispondente a un aggiustamento strutturale del disavanzo pari allo 0,6%. Sul fronte della giustizia, ridurre la durata dei processi civili e aumentare il contrasto alla corruzione, anche attraverso una piena implementazione del nuovo ordinamento sulle società partecipate da soggetti pubblici. Continuare all`attuale passo il processo di riduzione dello stock di crediti in sofferenza e sostenere la ristrutturazione dei bilanci delle banche. Sul piano del mercato del lavoro, migliorare l`implementazione della riforma delle politiche attive del lavoro, incoraggiare la partecipazione femminile, aumentare gli investimenti in capitale umano.