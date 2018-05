Ue, Tesoro: evoluzione debito Italia non viola regole europee -2

Roma, 23 mag. - L`aggiustamento di bilancio realizzato nel 2017, con il deficit sceso al 2,3% del Pil, ha sottolineato il ministero dell'Economia, "viene ritenuto soddisfacente, alla luce dei costi sostenuti per il sisma e il flusso eccezionale di rifugiati". Inoltre, ha proseguito, "la Commissione riconosce l`utilità degli interventi effettuati nel settore bancario e apprezza la velocità di dismissione dei crediti in sofferenza, tant`è che non chiede più, come in passato, di accelerarne la dismissione ma di sostenere il ritmo attuale".

Sul fronte dell`occupazione, ha commentato il Mef, "la Commissione riconosce la riduzione del tasso di disoccupazione e il ritorno del numero di occupati ai livelli pre-crisi ma ricorda anche la necessità di fare progressi nel campo delle politiche attive del lavoro e della contrattazione di secondo livello, legata alla produttività, così come di favorire la partecipazione femminile".(Segue)