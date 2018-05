Sanità, Coletto: Consulta posto rimedio a grave ingiustizia

Venezia, 23 mag. - "Una vittoria storica, come l'ha definita il presidente, ma anche sostanziosa, perché ci permette di scongiurare altri tagli nel 2020 che per il Veneto significavano circa altri 60 milioni di euro". Così, l'assessore regionale del Veneto alla Sanità, Luca Coletto ha espresso "grande soddisfazione" per la sentenza con la quale la Consulta ha decretato l'incostituzionalità del raddoppio surrettizio della durata di una manovra di finanza pubblica a carico delle Regioni ordinarie, dichiarando illegittima l'estensione al 2020 del contributo di 750 milioni di euro imposto a queste Regioni dalla legge di bilancio nazionale 2017.

(Segue)