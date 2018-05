Roma, Palumbo (Pd): in buche Raggi finiscono sogni ballerino

Roma, 23 mag. - "Nella buca del marciapiede di Piazza Indipendenza non solo è finito il piede del giovane aspirante ballerino, ma anche i suoi sogni. Venuto a Roma per un'audizione si è ritrovato invece a farla all'Umberto I. Questa è la Roma che offriamo ai turisti e ai cittadini dopo due anni di governo grillino. Questa è la Roma che dalle proprie casse dovrà sborsare rimborsi milionari a tutti gli incidentati: pedoni, automobilisti e motociclisti". In commissione trasparenza l'audizione dei vertici AdiR "Ritengo necessario che si faccia chiarezza e si abbia un quadro completo della situazione per questo ho deciso di convocare per la prossima settimana una Commissione Trasparenza - spiega Palumbo - per conoscere dai vertici delle Assicurazioni a tutt'oggi l'entità delle richieste di risarcimento che il Dipartimento competente, gli uffici tecnici dei Municipi e i singoli cittadini hanno inviato". I romani, secondo Palumbo "hanno diritto di ottenere risposte concrete a domande che non si possono più eludere, hanno diritto di sapere che non solo da questa giunta M5S ricevono una quotidianità fatta di disservizi dovuta alla mancanza di manutenzione stradale ma che per avere tali disservizi debbono anche pagare un sovrapprezzo che inciderà sui bilanci comunali dei prossimi anni."