Ex tesoriere Gheddafi menziona versamenti occulti a Sarkozy

Parigi, 23 mag. - L'ex grande tesoriere di Muammar Gheddafi, Bashir Saleh, ha parlato dell'esistenza di versamenti occulti del regime libico a Nicolas Sarkozy per finanziare la sua vittoriosa campagna elettorale del 2007, in un reportage trasmesso ieri su France 2.

In un primo tempo, di fronte alla telecamera, l'ex direttore del fondo sovrano Libyan Investment Authority assicura di "non aver alcuna informazione" su un eventuale trasferimento di denaro all'ex capo dello Stato francese. Poi, Saleh è di nuovo intervistato dal giornalista, ma questa volta senza sapere di essere filmato. "In questo modo, mi ha appena detto che la cosa è avvenuta", gli fa rimarcare il giornalista alludendo ad un possibile finanziamento occulto. "Si, è vero. Ma con chi? Con me? Non è il mio canale", gli risponde l'ex uomo di fiducia di Gheddafi nell'intervista realizzata a settembre. "Gheddafi aveva un budget speciale per le persone che voleva sostenere", aggiunge, "350" milioni di euro i fondi disponibili, senza tuttavia precisarne la destinazione.

Uomo chiave dell'inchiesta, in esilio in Sudafrica, Bashir Saleh si è sempre rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti francesi.