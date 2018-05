Milano, guida in contromano sulla Tangenziale: 2 incidenti

Milano, 23 mag. - Alla guida della sua auto, ha percorso in contromano alcuni chilometri della Tangenziale Est di Milano provocando due incidenti stradali. Protagonista della vicenda un automobilista di 84 anni che prima ha obbligato un'altra auto a uscire di strada per evitare l'impatto e pochi minuti più tardi, nel tratto compreso tra Vimercate Sud e Vimercate Centro, ha fatto un frontale con un'altra vettura.

L'allarme è scattato poco dopo le 15.30 di questo pomeriggio grazie alle segnalazioni telefoniche di diversi automobilisti. L'84enne, rimasto gravemente ferito dopo il frontale, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Meno gravi le condizioni dell'altro automobilista, soccorso con un mezzo di 4base. L'uomo alla guida dell'auto uscita di strada per evitarlo non ha invece riportato conseguenze gravi e ha rifiutato le cure del personale medico intervenuto sul posto.