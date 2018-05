Strage Capaci, inmigliaia a Palermo ricordano Giovanni Falcone

Palermo, 23 mag. - Circa tremila persone si sono ritrovate a Palermo davanti all'Albero Falcone, in via Notarbartolo, per celebrare il 26esimo anniversario della strage di Capaci.

Due cortei di studenti, giunti a Palermo da tutta Italia, sono partiti dall'aula bunker del carcere Ucciardone e da via D'Amelio, luogo della strage in cui il 19 luglio 1992 fu ucciso il giudice Borsellino e cinque agenti di scorta.

Sul palco allestito davanti alla casa che fu del magistrato si sono succedute personalità civili e politiche. Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, il procuratore generale Roberto Scarpinato, il senatore Pietro Grasso, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il neo presidente della commissione regionale siciliana antimafia Claudio Fava e la professoressa Maria Falcone, sorella del giudice, per portare ognuna il proprio ricordo e il proprio pensiero dedicato a chi ha sacrificato la propria vita nella lotta alla mafia.

Nel corso della commemorazione è stato inaugurato anche il mini spazio espositivo allestito all'interno della garitta antistante l'albero Falcone. Un momento artistico è stato poi affidato al cantautore siciliano Giovanni Caccamo, che ha interpretato "La cura", brano di Franco Battiato.

Alle 17,58, orario della strage di Capaci, la folla si è raccolta in un minuto di silenzio al termine del quale sono stati letto i nomi delle vittime delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Dopo un lungo applauso ci si è dati appuntamento all'anno prossimo.