Ue, Tesoro: evoluzione debito Italia non viola regole europee

Roma, 23 mag. - "La Commissione ha effettuato una valutazione complessiva dell`evoluzione del paese tanto sul piano macroeconomico quanto sul piano delle riforme. In particolare viene riconosciuto, come sostenuto dal governo italiano, che l`evoluzione del debito pubblico non viola le regole europee alla luce dei fattori rilevanti che hanno contribuito a determinarne il corso nel 2017". E' quanto afferma il Tesoro commentando la proposta di raccomandazioni agli Stati membri dell'Unione della Commissione europea.

In particolare, ha proseguito il Mef, "il rapporto sul debito preparato dalla Commissione riconosce che i dati a consuntivo dei conti pubblici 2017 sono in linea con il percorso di aggiustamento verso l`obiettivo di medio termine e apprezza l`adozione e implementazione di numerose riforme orientate alla crescita. Tra queste, lo sforzo di aumentare l`adempimento spontaneo agli obblighi tributari e migliorare il contrasto alla corruzione, la riforma del settore bancario e la gestione delle sofferenze, la riforma del bilancio con l`introduzione della revisione strutturale della spesa, i miglioramenti nella giustizia civile e il piano anti-povertà".