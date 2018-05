Bilancio, M5s Lazio: aumento vitalizi

Roma, 23 mag. - "Aumentano i vitalizi per gli ex consiglieri regionali nelle previsioni del Bilancio del Consiglio regionale per il 2018, per un ammontare complessivo di 18,6 milioni di euro a spese dei cittadini. Un rischio che abbiamo più volte denunciato nella scorsa Legislatura, rimanendo inascoltati come dimostrano i fatti di queste ore". Lo denunciano i consiglieri regionali del M5S in Regione Lazio nel corso della seduta della Commissione Bilancio. "Dai 20 milioni di euro del 2013, dopo il contributo di solidarietà, si è passati ai 17, 650 milioni del 2014; ai 16, 2 del 2016 per poi arrivare ai 18,6 del 2018. Lo ripetiamo da tempo che, dopo il dicembre 2017, i vitalizi per gli ex consiglieri regionali sarebbero nuovamente aumentati. Un fatto del tutto prevedibile - spiega la consigliera 5stelle Valentina Corrado - visto che sarebbe scaduto il contributo di solidarietà, una riduzione che per definizione è limitata nel tempo".

"Non si può procedere con queste misure una tantum. Il tema del sistema previdenziale degli ex consiglieri ed ex assessori deve essere affrontato con una manovra definitiva che ristabilisca equità". "Come detto oggi al presidente Leodori in Commissione Bilancio, abbiamo pronta una proposta di legge che introduce un meccanismo di ricalcolo sulla base del sistema contributivo al posto di quello retributivo". "Attualmente infatti il calcolo dei vitalizi in erogazione si basa sull'indennità percepita comprensiva della diaria. In attesa che si affronti una volta per tutte il tema vitalizi in modo sistematico - aggiungono Devid Porrello, vicepresidente del Consiglio in quota 5stelle e Roberta Lombardi, capogruppo M5S - ci attiveremo sin da subito sia nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con un emendamento che reintroduca il contributo di solidarietà e blocchi sin da subito l'aumento dei vitalizi, sia nella conferenza dei capigruppo per far calendarizzare al più presto la nostra proposta di legge ed eliminare così una volta per tutti questi privilegi. Si tratta di un atto di civiltà e di rispetto nei confronti dei cittadini del Lazio".