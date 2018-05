Ue, Tesoro: tra raccomandazioni non c'è manovra correttiva 2018

Roma, 23 mag. - "Tra le raccomandazioni all`Italia" della Commissione europea "non figura il ricorso a ulteriori misure di correzione dei conti pubblici da adottare nel corso del 2018". E' quanto afferma il Tesoro commentando la proposta di raccomandazioni agli Stati membri dell`Unione, sottolineando che "per quanto riguarda l`Italia, sulla gestione delle finanze pubbliche e in particolare per la velocità di riduzione del deficit e del debito la valutazione della Commissione conferma la validità della strategia del 'sentiero stretto' proposta dal governo italiano, volta a perseguire migliori tassi di crescita pur mettendo in sicurezza i conti pubblici".