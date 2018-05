Usa ritira invito a Cina per esercitazione militare... -2

New York, 23 mag. - Essere invitati a partecipare a Rimpac ha una valenza politica significativa, dando legittimità alle forze militari partecipanti. Per questo l'esclusione dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese è altrettanto significativo. Basti ricordare che gli Usa avevano optato per l'espulsione della Russia dopo che nel marzo 2014 effettuò l'annessione (approvata con referendum) della penisola di Crimea (parte del territorio ucraino).

La notifica del ritiro dell'invito fatto alla Cina è stata inviata oggi. Pechino aveva partecipato alle ultime due Rimpac, cosa vista come il risultato più tangibile dal 2010 degli sforzi di Usa e Cina volti a stabilizzare i loro legami militari (spesso interrotti per via della vendita di armi da parte dell'America a Taiwan, l'isola con aspirazioni indipendentiste che Pechino considera parte della sua One China).