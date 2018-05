Usa ritira invito a Cina per esercitazione militare nel Pacifico

New York, 23 mag. - Gli Stati Uniti hanno ritirato l'invito fatto alla Cina di partecipare a una esercitazione militare internazionale prevista il mese prossimo nell'Oceano Pacifico. Così facendo il Pentagono ha lanciato a Pechino un segnale di disapprovazione per quello che Washington considera un rifiuto a fermare la militarizzazione delle isole controverse nel Mar Cinese Meridionale. Il tutto succede mentre la prima e la seconda economia al mondo trattano per evitare una guerra commerciale.

Il segretario alla Difesa, Jim Mattis, ha deciso che alla Cina non dovrebbe essere permesso di partecipare all'esercitazione biennale, il cui inizio è previsto verso la fine di giugno. Chiamata Rimpac, l'esercitazione coinvolge 27 nazioni. Lo hanno detto funzionari Usa al Wall Street Journal. (Segue)