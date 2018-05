Piazza Affari chiude in calo con Europa, Ftse Mib -1,31%

Milano, 23 mag. - Chiusure negative per le principali Borse europee, preoccupate dopo le ultime prese di posizione del presidente Usa Trump sullo scacchiere geopolitico mondiale. Alla luce dell'apertura cedente di Wall Street dopo la flessione della vigilia, Francoforte ha accusato una contrazione del -1,44%, Parigi del -1,28%, Londra del -1,13%. Piazza Affari, pressata anche dalle incognite legate alla formazione del nuovo governo targato M5S-Lega, ha recuperato sul finale rispetto ai minimi di seduta per terminare con un ribasso del -1,31% dell'indice Ftse Mib, a 22.911,7 punti (-1,26% l'All Share a 25.101,20 punti).

Le tensioni legate allo scenario politico italiano si sono riflesse pesantemente sullo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali: il differenziale ha terminato a in area 191 punti base, in aumento di oltre 7 punti rispetto alla vigilia, dopo aver segnato un minimo di giornata a 203,8 punti base. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato oggi al Quirinale per le 17.30, a mercati chiusi, Giuseppe Conte, indicato da M5S e Lega per l'incarico di presidente del Consiglio.

Tra le blue chip, i ribassi più importanti hanno colpito Saipem (-3,43%), Pirelli (-2,68%), Buzzi (-2,3%), Tenaris (-2,29%), Prysmian (-2,28%), Ubi (-2,23%), UniCredit (-2,23%).

Gli unici titoli che hanno chiuso in controntendenza positiva sono: Bper (+1%), Ferragamo (+0,44%), Mediaset (+0,29%), Mediolanum (+0,25%), Italgas (+0,2%).

Sul resto del listino, in evidenza Fiera Milano, che ha salutato il nuovo piano industriale con un balzo del +7,21% a 2,825 euro.