Regione Lazio, Valeriani: nato ufficio rigenerazione urbana

Roma, 23 mag. - Istituito l'Ufficio speciale per la rigenerazione urbana all'interno della Direzione Urbanistica e Territorio della Regione Lazio. Il nuovo servizio favorirà la piena e uniforme attuazione della normativa sulla rigenerazione urbana attraverso attività di monitoraggio e di proposta, con l'obiettivo di migliorare tempi e modalità di applicazione della legge regionale da parte dei Comuni. In particolare, l'Ufficio speciale promuoverà misure di formazione e assistenza ai tecnici comunali e agli operatori del settore, curerà la programmazione di interventi urbani sostenibili e provvederà alla pianificazione e agli adempimenti normativi di progetti speciali e piani di riqualificazione urbanistica. "Il nuovo servizio regionale - ha spiegato Massimiliano Valeriani, assessore all'Urbanistica della Regione Lazio - è un impegno del programma elettorale dell'Amministrazione Zingaretti e vuole essere un valido supporto alle amministrazioni comunali del Lazio per la corretta attuazione della rigenerazione urbana. Questa legge rappresenta una grande opportunità per il recupero di tessuti urbani degradati, la riduzione del consumo di suolo e il miglioramento dell'efficienza energetica e della sicurezza sismica degli edifici. Una serie di interventi - ha concluso Valeriani - per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, che la Regione vuole favorire anche attraverso un Ufficio dedicato".