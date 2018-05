Veneto:Consulta incostituzionale estensione contributo Regioni -2

Venezia, 23 mag. - "La Corte Costituzionale - dice il Governatore - è intervenuta pesantemente sui tagli lineari, che abbiamo sempre sostenuto essere ingiusti e incostituzionali, portando progressivamente la Consulta a riconoscere la validità delle nostre tesi: già con la sentenza nr. 65/2016 e nr. 154/2017, il Veneto aveva ottenuto che la Corte lanciasse due decisi moniti al legislatore statale contro l'utilizzo della tecnica oggi dichiarata incostituzionale".

Il Presidente pone l'accento su due aspetti della sentenza, definendoli "fondamentali, anche per la capacità di incidere non solo nel contingente, ma anche sul futuro".

"In primo luogo - prosegue il Presidente - la norma imponeva tagli lineari soprattutto alla sanità, settore nel quale il Veneto ha sempre mantenuto alti livelli di servizi abbinati a correttezza nell'impiego delle risorse, di fatto modificando un numerino (da 2019 a 2020). In questo modo la Consulta ha censurato una sciatteria tecnica operata dal Governo che, facendo passare pressochè nascostamente il taglio anche per il 2020, l'aveva sottratto al corretto confronto parlamentare, nella cui sede Camera e Senato avrebbero potuto incidere. Era un taglio drammatico, e non era pensabile che passasse senza che il Parlamento ne avesse piena contezza".