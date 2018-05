Governo, Fiano (Pd): da Di Battista senior minacce fascista

Roma, 23 mag. - "Fai il tuo dovere e non avrai seccature" dice rivolto al Presidente della Repubblica. Sono veramente colpito che il signor Vittorio Di Battista si sia dimenticato l'olio di ricino nell'elenco di consigli che ha oggi generosamente avanzato nei confronti del Quirinale. A me questa sembra una minaccia, ovvero offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Come previsto dal codice. E l'autore mi sembra un fascista del terzo millennio. P.S. ringrazio per le 'fianate' citate nel testo, è sempre un onore essere insultati dai fascisti". Lo scrive in un post su Facebook Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd.