Codice strada, Zaffini (Fdi): inserire salvabebè a bordo auto

Roma, 23 mag. - "Quante tragedie nelle nostre strade... l'ennesima nei giorni scorsi, in cui un bambino dimenticato in auto è purtroppo deceduto. Non vogliamo più ascoltare storie del genere. Ne abbiamo sentite troppe, ed ognuna è una grande tragedia. Fratelli d'Italia ha presentato contestualmente alla Camera ed al Senato una proposta di legge che prevede l'inserimento, nei seggiolini, di uno strumento in grado di segnalare la presenza di bambini all'interno del veicolo. Un 'salvabebè' che segnali al conducente la presenza di un bambino a bordo dell'auto. Lanciamo un appello a tutti i gruppi parlamentari affinchè si impegnino ad approvarla il prima possibile". E' quanto dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini.