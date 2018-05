Governo, Anzaldi (Pd): tasse evase? Servono chiarimenti su Conte

Roma, 23 mag. - "Sul rapporto del professor Conte col fisco continuano a emergere fatti gravissimi, ora addirittura viene fuori una lunga serie di mancati pagamenti di tasse che avrebbero riguardato un periodo di ben 11 anni, dal 1997 al 2008, per circa 50mila euro totali. Servono dei chiarimenti immediati e definitivi, anche per rispetto al delicato ruolo del presidente della Repubblica, per sapere come stanno davvero le cose. Sarebbe impensabile nominare premier chi per anni non ha pagato le tasse. Occorrono immediati approfondimenti degli uffici con l'Agenzia delle Entrare, si valuti la convocazione del direttore dell'Agenzia affinchè venga data una comunicazione pubblica, non è pensabile lasciare un intero Paese appeso alle inchieste giornalistiche, senza una posizione ufficiale". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Dopo l'inchiesta - prosegue - dell'Espresso, ora arrivano le rivelazioni di Libero che parla di mancati versamenti dei contributi previdenziali e di maternità per oltre 8.600 euro, lungo un periodo che copre praticamente tutto il decennio 1997-2008. Più di mille euro di contravvenzioni non pagate al comune di Roma dal 2003 al 2005. Mancati versamenti Irpef, Irap, Iva, addizionali regionali e locali per un valore di 18mila euro tra il 2001 e il 2003 e ancora 17mila euro di omesse ritenute e Iva nel 2006 e mancato versamento Inail nel 2006 e 2007. Servono chiarimenti immediati, altro che una raccomandata non ricevuta per colpa del portiere, come ha detto il commercialista di Conte. Conte avrebbe saldato tutto nel 2011, dopo l'accertamento di Equitalia, ma perchè non avrebbe pagato le tasse per quasi 15 anni?".