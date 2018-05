Meloni: noi fuori da governo, se provvediemnti buoni li voteremo

Roma, 23 mag. - "Fratelli d'Italia ha già espresso la sua posizione sul Governo: abbiamo deciso di non farne parte, perché crediamo che non sia rispettoso della volontà popolare mettere a capo del governo un tecnico di ispirazione grillina, di sinistra, amico della Boschi e di Napolitano, quando il centrodestra aveva vinto le elezioni e crediamo che dovesse governare il centrodestra". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a Siena in tour elettorale.

"Su questo - aggiunge - voglio dire che non ho condiviso le scelte del presidente Mattarella, cosi refrattario a dare l'incarico a chi aveva vinto le elezioni. Dopodiché vediamo che cosa accade e vediamo i provvedimenti che arriveranno. Adesso noi aspettiamo che arrivino i provvedimenti del governo. E se saranno buoni provvedimenti, li voteremo e li sosterremo. Se non saranno buoni provvedimenti, faremo la nostra opposizione. Ma tifiamo sempre per l'Italia. E quindi vediamo.