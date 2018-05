Ilva, Fi: servono tavolo ampio e visione lungimirante

Roma, 23 mag. - "La trattativa a due, in corso tra i sindacati dei lavoratori e gli acquirenti di Ilva, rischia di escludere dal dialogo e dal confronto gli altri numerosi soggetti in campo, a partire dalle centinaia di imprese dell'indotto che operano nel tarantino, ingranaggi centrali di una filiera andata in tilt per colpa di una gestione sconclusionata da parte dei governi Renzi e Gentiloni". Lo affermano in una nota le deputate Vincenza Labriola e Renata Polverini di Forza Italia.

"È assurdo - aggiungono - pensare che l'annosa questione si risolva stabilendo semplicemente quanti lavoratori manterranno il posto e quanti invece rimarranno senza lavoro, cercando magari di strappare qualche nome in più ad Arcelor Mittal. Serve infatti una visione d'insieme sino ad ora mancata, che preveda certamente il prosieguo dell'attività dell'acciaieria, essendo la procedura di vendita in via di ultimazione, ma che al tempo stesso definisca i nuovi confini dell'economia dell'area ionica, con percorsi di riconversione produttiva e lavorativa, da realizzarsi anche in collaborazione con quelle che sono oggi le imprese dell'indotto Ilva".

"I sindacati abbiano tenacia e coraggio e pretendano per Taranto risposte lungimiranti e inclusive - proseguono le esponenti forziste. Lo si faccia anche in memoria di Angelo, l'operaio dell'Ilva al quale è stato dato oggi l'estremo saluto. Servono soluzioni condivise e proiettate in avanti nel tempo, una via d'uscita che vada in direzione futuro, che sia percorribile da tutti e non da pochi".