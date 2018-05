Rauti (Fdi): Di Battista e Fico inadeguati

Roma, 23 mag. - "Fuori tempo e fuori luogo, uno, Di Battista, esponente di riferimento dei pentastellati, chiama il popolo alla riscossa contro il presidente Mattarella perché crede stia traballando l'ipotesi di un governo M5S-Lega, l'altro, il presidente della Camera, Fico, ascolta l'inno d'Italia durante la commemorazione a Palermo della strage di Capaci, tenendo le mani in tasca. Sono parole, immagini indecorose, atteggiamenti che non hanno nemmeno bisogno di essere commentati se non fosse, purtroppo, che provengono da chi dichiara di voler cambiare il paese e dimostra, ancor prima di riuscire a prendere le redini del paese, di essere assolutamente inadeguato e non all`altezza di un compito così importante e delicato". E' quanto dichiara la senatrice di Fdi, Isabella Rauti.