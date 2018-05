Roma, 23 mag. - "Per salvaguardare le nostre aziende balneari dalla direttiva Bolkestein basta fare come la Spagna: estendere le concessioni in essere di 75 anni. Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera la proposta di legge: speriamo che trovi una maggioranza". È quanto scrive su Facebook il Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.